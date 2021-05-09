Стартовала трансляция онлайн-шествия «Бессмертного полка»

Прием заявок на участие в шествии «Бессмертного полка онлайн» завершен – к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в воскресенье.

Все заявки, которые были загружены до 10.00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия Бессмертного полка онлайн в День Победы 9 мая. Ее начало - 15.00 по местному времени во всех регионах страны.

Посмотреть онлайн-шествие «Бессмертного полка» можно на сайте проекта https://2021.polkrf.ru, в мини-приложениях «Бессмертный полк» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на региональных телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру.

Увидеть своих героев в строю «Бессмертного полка онлайн» уже можно во всех регионах нашей большой страны. Длительность шествия в каждом из регионов разная – в зависимости от количества поданных заявок. Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в «Бессмертном полку онлайн».

В Москве уже сейчас можно посмотреть трансляцию на медиафасадах, в том числе на зданиях в центре столицы, Останкинской телебашне, а также в вагонах и на станциях метро. По всей стране трансляция идет на медиаэкранах на улицах и в крупных торговых центрах.