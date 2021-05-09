Bild: переговоры России и Германии по «Спутнику V» зашли в тупик

Переговоры Москвы и Берлина по вопросу поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» зашли в тупик, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в рабочей группе ФРГ.

По данным издания, переговоры затягиваются, так как Россия не может поставить необходимое количество вакцины в желаемый для Германии срок.

«Российская сторона, скорее всего, не сможет доставить вакцину в июне или июле», – указано в материале.

Источники также отмечают, что поставки российского препарата в Германию летом текущего года должны были осуществляться за счет сокращения поставок препарата в Индию, однако это невозможно из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране.

«Учитывая ситуацию в Индии, поставки в июне так или иначе немыслимы», – заявил один из источников.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер сообщил, что власти ФРГ намерены закупить 30 млн доз российской вакцины «Спутник V» летом текущего года в случае одобрения препарата в Евросоюзе.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что переговоры с Германией по поставкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V» находятся на продвинутой стадии.