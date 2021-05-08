Депутат Рады в преддверии Дня Победы предупредил о беде на Украине

Депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что проблема фашизма остается актуальной для Украины в 2021 году, сообщает сайт фракции.

Он указал, что пока власти закрывают оппозиционные телеканалы, в эфире остаются те каналы, которые продолжают пропаганду ненависти, а также заниматься искажением истории Великой Отечественной войны. Парламентарий призвал бороться с героизацией пособников фашистов, которым в настоящее время возводят памятники «едва ли не ежедневно».

«Потому что наше стремление победить фашизм — оно сильнее!.. Да, в стране беда! <...> Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждёт их «май 45-го», — сказал Рабинович.

По его словам, 90% украинцев являются «потомками победителей, а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спину».