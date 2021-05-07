В Бразилии начнут производить «Спутник V», не дожидаясь одобрения регулятора

Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica начнет производство вакцины от COVID-19 «Спутник V», не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу компании Фернанду Маркес.

«На следующей неделе мы получим партию активного компонента из Москвы и начнем разливать вакцину на фабрике в Гуарульосе. (…) Начнем производство сразу по получении компонентов и будем ожидать регистрации, что позволит начать ее использование в стране», — сказал он.

Маркес добавил, что производство активного компонента в Бразилии планируется начать после получения заключения из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«В конце мая мы получим оборудование, что позволит увеличить объемы производства», — добавил он.

Ранее руководство бразильского национального агентства по надзору за здоровьем Anvisa отвергло обвинения создателей вакцины от COVID-19 «Спутник V».

До этого сообщалось, что создатели «Спутник V» подают судебный иск против бразильского регуляторного органа Anvisa — о репутационном ущербе. Ранее регулятор признал, что не тестировал вакцину, при этом он отказался разрешать ввоз и применение препарата. Другое бразильское ведомство признало препарат соответствующим всем требованиям. В РФПИ подчеркнули, что предоставили Anvisa все нужные данные.