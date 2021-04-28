Эксперты выяснили, как россияне будут отмечать майские праздники

43% россиян проведут майские праздники на даче. К такому выводу пришли специалисты Rambler&Co, проведя опрос среди пользователей портала «Рамблер».

Выяснилось, что четверть опрошенных будут работать по обычному графику, 59% — уже придумали планы на длинные выходные. Из них почти треть проведут праздники как обычные выходные, 12% — встретятся с семьей и друзьями, 8% — поедут на шашлыки, 7% — отправятся в отпуск. Еще 16% респондентов пока не решили, чем займутся.

43% россиян отправятся на дачу, 34% — будут отдыхать дома, 16% — планируют гулять в городе, 7% — поедут в путешествие. Из планирующих путешествия 89% отправятся в поездки по России, 11% — за границу.

Около трети респондентов планируют потратить на праздниках от 5 до 10 тысяч рублей, 19% — от 10 до 30 тысяч, 15% — больше 30 тысяч.

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