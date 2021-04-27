В Бразилии губернатор решил бороться за одобрение поставки вакцины «Спутник V»

Бразильский губернатор штата Сеара Камило Сантана рассказал о том, что намерен серьезно бороться за решение на поставки российской вакцины от COVID-19 после отказа регулятора государства одобрить импорт препарата. Об этом сообщается в его официальном аккаунте в Twitter.

«Северо-Восточный комитет по науке поддержал использование «Спутника V». Я буду продолжать бороться за это разрешение (на импорт), уверенно и соблюдая все правила, чтобы мы могли как можно скорее доставить вакцину нашему населению», — подчеркнул он.

По словам губернатора, если учесть медлительность федерального правительства в передаче вакцин штатам государства, дополнительная политизация этого процесса — это то, чего он постарается никогда не допустить.

Кроме того, Сантана отметил, что уважает решение о наложение вето на экстренное использование «Спутника V», однако он также не может не выразить разочарования, так как данный препарат используется во многих государствах и очень хорошо демонстрирует сою эффективность.

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз и применение в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

До этого министерство науки, технологий и инноваций Бразилии признало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» безопасной и одобрило коммерческое производство препарата в стране.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».