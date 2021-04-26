В СССР серьезно рассматривали версию теракта на Чернобыльской АЭС

Версия теракта как причины аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) рассматривалась «очень серьезно», рассказал генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук, занимавший пост начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить об вмешательстве человека», – заявил Ткачук.

По его словам, проводилась тщательная проверка всех документов и оперативной информации, было установлено, что в Москву поступали сообщения о многочисленных нарушениях при сооружении ЧАЭС. При этом одной из рассматриваемых версий аварии стало также обрушение каких-либо конструкций.

«После расследования, как мы знаем, причиной аварии были названы действия персонала четвертого энергоблока, человеческий фактор, который завел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен», – напомнил Ткачук.

Ранее в России заявили, что медицинские последствия для людей, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС, сохранятся на длительную перспективу.

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года в 01.23 мск из-за аварии на четвертом реакторе.