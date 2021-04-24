Врач объяснил опасность весенних пикников

Пикник на покрывале весной может привести к заболеваем мочеполовой системы, так как земля в это время года остается влажной и холодной, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА «Новости».

«Весеннее солнце прогревает воздух, и нам кажется, что наступило тепло. Земля остается еще долго холодной и влажной. Поэтому, посидев на земле, можно легко переохладиться», – пояснил эксперт.

При этом врач добавил, что переохлаждение не является первопричиной заболеваний, но вызывает стресс для организма, что приводит к снижению иммунитета.

«Пикник может закончиться циститом, другими заболеваниями мочеполовой системы. А также человек со сниженным иммунитетом больше подвержен заражению коронавирусом», – предупредил Тяжельников.

Он призвал россиян, собравшихся на пикник весной, пользоваться специальными туристическими ковриками и другими приспособлениями из специальных материалов, не пропускающих холод. Кроме того, важно одеваться по погоде и не оголять поясницу, а также обеспечить себе дополнительную теплую одежду и пледы.