На Камчатке отмечены три землетрясения магнитудой до 4,5

У восточного побережья Камчатского полуострова в ночь на пятницу, 23 апреля, зарегистрировано три землетрясения магнитудой до 4,5, сообщает сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Толчки были зафиксированы в в районе Камчатского и Кроноцкого заливов, сейсмологи оценили их магнитуду в 3,9, 4,0 и 4,5. Самое сильное землетрясение отмечено в 143 километрах от села Мильково, его эпицентр находился на глубине 71 километра.

Угрозы цунами нет, в региональном управлении МЧС уточнили, что обращений от местных жителей не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в Чили.