В центре Нью-Йорка привившимся от COVID-19 раздали марихуану

Неправительственная организация DCMJ, которая выступает за легализацию марихуаны в США, организовала в центре Нью-Йорка бесплатную выдачу каннабиса для прошедших вакцинацию граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Один из организаторов акции и основателей организации DCMJ Николас Шиллер пояснил, что данная акция является отличным способом подтолкнуть американцев к прохождению вакцинации от коронавируса, если они, например, не могли решиться на это раньше.

Несмотря на то, что «Спутник V» недоступен в Америке, в том случае если человек принесет сертификат о том, что он был привит данной вакциной, ему также выдадут самокрутку.

Отмечается, что за день за марихуаной подошли более четырех тысяч человек. Однако не все американцы подошли к этому честно, некоторые из них пытались получить подарок за справку о наличии антител.

Кроме того, подчеркивается, что на площади Юнион Сквер, где проходила акция были и те люди, которые были против такого способа агитации за прививки.

«Я не думаю, что марихуана должна быть использована в качестве пропаганды. Потому что многие пользуются ею в медицинских целях. Это не шутка. Это не то, к чему нужно относиться так легкомысленно», — заявила Джессика.

Ранее Верхняя палата законодательного собрания штата Нью-Йорк приняла законопроект о легализации продажи марихуаны в оздоровительных целях.

В 38 из 50 штатов США использование производных каннабиса разрешено в медицинских целях, а еще в 15 штатах и столичном округе Колумбия — в целях рекреации.