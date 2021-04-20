Путин подписал закон о приоритетном приеме в профильные вузы детей силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым дети сотрудников МВД и Росгвардии, а также военнослужащих будут иметь приоритетное право при поступлении в подведомственные вузы. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон «Об образовании». Речь идет о детях сотрудников, чей срок службы превышает 20 лет, а также об уволенных при достижении предельного возраста, по выслуге лет, по состоянию здоровья и из-за сокращения должности. Предпочтение таким абитуриентам будет отдаваться, если они успешно пройдут вступительные испытания и при прочих равных условиях.

Ранее правительство России поддержало законопроект о втором бесплатном высшем образовании для творческих профессий.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 83 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» подразумевает, что на конкурсной основе можно будет получить бесплатное второе или последующее высшее образование по специальностям режиссера театра, кино и телевидения, дирижера, композитора, литературного работника, а также переводчика художественной литературы.