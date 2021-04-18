На берегу Финского залива спасли еще одного тюлененка

В городе Сосновый Бор Ленинградской области удалось спасли еще одного детеныша серого тюленя и передали на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Об этом сообщает «Фонд друзей балтийской нерпы» на странице в «ВКонтакте».

«Тюленьку эту замечали несколько дней назад на берегу, но она уплыла. Теперь же она окончательно ослабела и дала прохожим взять себя на руки. Истощенной доходяге с многочисленными гнойными ранками от поклевов сильно повезло, что ее заметили и подобрали», — говорится в сообщении.

Животное передали на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Помимо него, там уже проходят реабилитацию пять спасенных в этом сезоне тюленей.

Ранее в Санкт-Петербурге истощенный детеныш серого тюленя был найден на берегу Финского залива Ленинградской области. До этого 1 апреля еще один истощенный детеныш серого тюленя, который был найден в порту Усть-Луга в Ленинградской области, был передан в Центр.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт в сентябре 2014 года на территории сооружений Водоканала Петербурга в Репино. С тех пор специалистами центра было спасено свыше 120 нерп и тюленей.