Глава Минздрава Белоруссии привился «Спутником V», изготовленным в республике

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич привился первой российской вакциной «Спутник V». Препарат был изготовлен на предприятии республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Минздрава.

Промышленную партию российского препарата начали вводить в массовый оборот в Белоруссии.

«Можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот», — приводит пресс-служба слова Пиневича.

Известно, что на базе республиканского унитарного предприятия «Белмедпрепараты» начали промышленный выпуск лекарства от COVID-19 «Спутник V». Использование данной вакцины одобрили на территории страны 14 апреля.

Объем выпускаемой вакцины составит до 500 тыс. доз ежемесячно.

Российская Федерация была первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ. Он был назван «Спутник V», в России продолжается вакцинация населения. Например, пункты вакцинации от коронавируса появились в «Яндекс.Картах».