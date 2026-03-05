В Ливии установили личности подозреваемых в убийстве сына Каддафи

Генеральная прокуратура Ливии установила личности трех подозреваемых в убийстве сына Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама Каддафи. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

«В ходе расследования были установлены личности троих подозреваемых. Генеральная прокуратура постановила задержать их», — говорится в заявлении.

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи был убит в городе Зинтан на западе страны. Саиф аль-Ислам подвергся нападению со стороны четырех боевиков. Они застрелили его в саду собственного дома, а после скрылись с места преступления.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает убийство Сейфа аль-Ислама Каддафи.

Муаммар Каддафи был убит 20 октября 2011 года при штурме города Сирт. Бойцы Национального переходного совета Ливии захватили его в плен. Во время захвата бывший лидер страны получил ранение и позже скончался.

Ранее власти Ливана освободили из-под стражи сына Каддафи Ганнибала.