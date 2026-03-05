Цена нефти Brent превысила $86 за баррель

Цены на нефть Brent превысила $86 за баррель впервые с июля 2024 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года на лондонской бирже ICE превысила $86 за баррель впервые с 12 июля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 23:03 по московскому времени, стоимость Brent увеличивалась на 5,85%, до $86,16 за баррель. Однако уже к 23:08 показатели снизились до $85,61 за баррель (+5,17%).

При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года рос на 8,84% и составил $81,26 за баррель.

Напряжение на Ближнем Востоке в очередной раз стало главным драйвером мировых сырьевых рынков. Риски блокады Ормузского пролива спровоцировали резкий скачок цен на нефть: за один день Brent подорожала на 7–13 %, достигнув максимума за 14 месяцев. Тем временем рубль оказался под двойным давлением — нефтяной фактор тянет его вверх, а глобальный risk-off и укрепление доллара как «тихой гавани» толкают вниз. Экономисты и аналитики рассказали «Газете.Ru», укрепится ли рубль на фоне нестабильности и что ожидает сырьевые рынки в будущем.

Ранее Трамп высказался о ценах на нефть на фоне конфликта с Ираном.