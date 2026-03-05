Мужчина нашел чемоданы с телами двух девочек во время прогулки с собакой

В США мужчина нашел в парке останки детей в чемоданах

В США мужчина нашел в парке два чемодана, в которых находились тела двух девочек. Об этом сообщает Cleveland 19 News.

Тела двух чернокожих девочек, которые оказались сводными сестрами, нашли в чемоданах, закопанных недалеко от детской площадки в районе Коллинвуд в Кливленде, штат Огайо. Вечером 2 марта страшную находку сделал местный житель Филип Дональдсон, который выгуливал собаку.

Его пес отказался уходить от кучи земли и начал рыть. В итоге мужчина заметил и вытащил наполовину закопанный чемодан. Увидев внутри «чью-то голову», он сразу позвонил в 911.

Детективы нашли второй чемодан неподалеку. Тела были изувечены и пролежали в неглубоких могилах некоторое время. Идентификация жертв не завершена, их личности не установлены. Полиция проверяет базы пропавших детей совместно с властями штата, ФБР и местными органами.

Ранее пастух случайно нашел закопанную в землю новорожденную девочку.