Предварительной причиной пожара на «Невской мануфактуре» назвали поджог

Пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге мог произойти в результате умышленного поджога. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по факту гибели спасателя МЧС при пожаре на «Невской мануфактуре» задержали гендиректора фабрики и его заместителя.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения. В результате пожара погиб сотрудник МЧС. Как уточнили в Минздраве, всего при пожаре пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы.

Возгорание до сих пор не потушено.