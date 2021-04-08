В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима в офисах

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский назвал условие, при котором, по его мнению, можно будет отменить масочный режим в офисных помещениях. Об этом он сказал в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что наибольший риск заражения коронавирусом есть в закрытых помещениях, поэтому в офисах пока еще нужно носить защитные маски. По словам эксперта, это необходимо продолжать делать, так как на улице еще недостаточно тепло, чтобы активно проветривать помещения.

«Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляций, которая может тоже играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции», — сказал Покровский.

Как указал академик, в настоящее время случаев заболевания COVID-19 в России больше, чем это было в промежуточный период летом прошлого года. «Вспышка может произойти в любом месте и в любое время», – предупредил он.

Кроме того, Покровский заявил, что следует не забывать мыть руки и пользоваться санитайзерами.

Специалист также отметил, что снять масочный режим в офисах можно, если все сотрудники пройдут вакцинацию или переболеют коронавирусной инфекцией. Окончательное решение при этом будет зависеть от общей эпидемической ситуации, подчеркнул сотрудник Роспотребнадзора.