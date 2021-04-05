Против сочинца возбудили дело за использование мангала на балконе

В отношении жителя Сочи, который установил и использовал мангал на балконе, возбудили административное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщили в ведомстве, поступила информация о том, что один из жильцов многоквартирного дома установил мангал на балконе и развел открытый огонь.

«На место был направлен инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сочи. В отношении гражданина возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП в РФ», — сказано в сообщении.

В главке напомнили, что использование открытого огня на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц запрещено по закону.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области сосед засудил женщину за курение на балконе.

Как известно, с 1 октября 2019 года в России действует запрет на разведение огня на балконах. Согласно закону, в таком помещении нельзя курить, зажигать свечи, пускать салюты и жарить шашлыки. Нарушителю грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Согласно статьями 168 и 219 УК РФ, в случае возникновения пожара вследствие нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена уголовная ответственность.