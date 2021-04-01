Генпрокуратура требует изъять у экс-прокурора Раменского имущество на 749 млн рублей

Генеральная прокуратура России требует изъять у бывшего Раменского городского прокурора Московской области Константина Томбулова имущество общей стоимостью более 749 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проверки у Томбулова было обнаружено 268 объектов недвижимости стоимостью 749 млн рублей при совокупном доходе членов его семьи 12 млн рублей. Имущество было приобретено в период с 2000 по 2018 год во время работы Томбулова в органах прокуратуры и Следственного комитета. По данным Генпрокуратуры, имущество регистрировалось на родственников экс-прокурора и доверенных лиц.

«Легальные источники дохода, которые позволили бы им приобрести зарегистрированные объекты недвижимости, отсутствуют», – заявили в ведомстве.

На данный момент исковое заявление об изъятии имущества Томбулова в доход государства направлено в Симоновский районный суд Москвы.

Ранее Мещанский суд Москвы изъял имущество экс-главы управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его супруги на сумму 153,4 млн рублей.