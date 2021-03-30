Трое госпитализированы после взрыва газа в доме в Татарстане

В Минздраве Татарстана рассказали о пострадавших в результате взрыва предварительно газовоздушной смеси в жилом доме в городе Зеленодольске (Республика Татарстан). Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство отмечает, что госпитализированы были три человека.

Согласно представленным данным, пострадавшие мужчина и женщина находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы их здоровью нет. При этом состояние еще одной женщины оценивается как тяжелое.

В ГУ МЧС уточнили, что после взрыва в доме произошло обрушение семи квартир. Ведомство также подчеркнуло, что на месте ЧП не было зафиксировано открытого горения.

На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее стало известно, что в понедельник, 29 марта, в 20.44 мск поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А. Из под завалов достали женщину, она была передана медикам.