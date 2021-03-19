Россиянина отправили на 7 лет в колонию за попытку создать группировку ИГ* в Чечне

Южный окружной военный суд отправил россиянина на семь лет в колонию за попытку создать на территории Чечни сообщество, подконтрольное террористической организации ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Рамзан Ахъядов обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 208. Мужчина признан виновным, однако сам он не признал свою вину.

Согласно информации пресс-службы, в июне 2015 года россиянин, находясь на территории Турции, склонял своего знакомого к созданию незаконного вооруженного формирования. В 2013 году Ахъядов участвовал на стороне террористической организации в боях в Сирии.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России выявили и задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников, от 16 до 30 лет, украинского радикального движения «М.К.У».

В дальнейшем в Геленджике возбудили уголовные дела о незаконной организации экстремистского сообщества и участия в нем. Отмечалось, что члены этой группировки нападали на лиц, ведущих асоциальный образ жизни, на бездомных, а также стремились возбудить ненависть и вражду по национальному признаку.