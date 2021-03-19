В Забайкалье возбудили два уголовных дела после заключения госконтрактов

В Забайкальском крае по факту превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов на строительство аэропорта Чара и трех пожарных депо возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Забайкальскому краю.

Отмечается, что госконтракты были заключены на общую сумму в более чем 2,1 млрд рублей.

«В декабре 2020 года постановлением губернатора Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварийным состоянием взлетно-посадочной полосы в селе Чара Забайкальского края. Для исправления ситуации был заключен государственный контракт, в который, по мнению следователей, неправомерно был включен ремонт не только аварийного объекта — взлетно-посадочной полосы, но и здания аэропорта», — говорится в сообщении.

По данным следствия, бюджету региона причинен ущерб в 612 млн рублей.

Второе дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности.

По версии следствия, в октябре 2020 года правительство региона заключило контракт о строительстве трех пожарных депо на общую сумму 91 млн рублей.

При этом сотрудники департамента ГО и ПБ неправомерно добились расторжения госконтракта с победителем, а затем через режим повышенной готовности заключили госконтракт на строительство депо с другой фирмой. В итоге цена контракта выросла до 124 млн рублей.