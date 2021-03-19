Филиппины одобрили «Спутник V»

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Филиппины одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования, сообщает Reuters со ссылкой на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны.

«Известные и потенциальные преимущества вакцины «Спутник V» <..> перевешивают известные и потенциальные риски указанной вакцины», - заявил на пресс-конференции глава филиппинского регулятора Роландо Энрике Доминго.

Российский препарат стал четвертой вакциной, получившей разрешение на экстренное использование в чрезвычайных ситуациях на Филиппинах.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску «Спутника V» в Евросоюз при условии безопасности препарата.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.