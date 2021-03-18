В РФ хотят учредить должность омбудсмена по защите прав пенсионеров

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина письмо, в котором предложил создать должность федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров. Об этом сообщает RT.

Общественник в своем обращении обратил внимание на то, что в России проживают около 36 млн пенсионеров.

Как указал автор инициативы, нередко бывают ситуации, когда граждане пенсионного возраста вынуждены обращаться в суды, добиваясь своих прав на положенные им по закону льготы, выплаты, доплаты. Хамзаев отметил, что некоторые пенсионеры, в том числе в силу возраста, не могут самостоятельно обратиться в суд, оплатить услуги юриста, чтобы защитить свои права.

Он считает, что создание в стране должности федерального омбудсмена по защите прав пенсионеров с представительствами во всех ее регионах позволило бы поддержать таких граждан и решить проблему в целом. По словам общественного деятеля, уполномоченный и его офисы могли бы заниматься работой по правовой, консультативной поддержке граждан. Также они могли бы инициировать поправки в законодательство с целью улучшения ситуации с реализацией прав пенсионеров, заявил Хамзаев.

«В связи с этим прошу вас поддержать учреждение в России должности федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров», — сказано в тексте обращения.

Ранее в Минтруде РФ назвали критерии для дополнительной выплаты отдельным категориям пенсионеров.