Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин наградил медицинских работников лечебных учреждений Красноярского края и Свердловской области за самоотверженность и высокий профессионализм, который те проявили ими в борьбе с коронавирусом. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, орденом Пирогова были отмечены врачи, заведующие отделениями и замглавврачи медучреждений Красноярского края и Свердловской области.

Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была присвоена замгендиректора Национального медицинского исследовательского центра радиологии в Калужской области. Кроме того, фельдшеры скорой помощи Красноярского края, врач клинической больницы №6 Екатеринбурга и начальник клинико-диагностической службы больницы в Свердловской области были награждены Медалью Луки Крымского.

Также в указе говорится, что врач Петушинской районной больницы во Владимирской области был удостоен почетного звания заслуженного врача России.