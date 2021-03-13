Кардиолог рассказал об опасности отеков

Кардиолог Сергей Иванов рассказал, что отеки могут указывать на развитие опасных болезней.

«Отеки — это первое проявление может быть хронической сердечной недостаточности, поэтому к любым отекам нужно относиться очень серьезно», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

При этом специалист отметил, что отеки могут быть связаны с патологией почек, гормональными и сосудистыми осложнениями.

Также Иванов посоветовал следить за уровнем артериального давления и фиксировать его показатели в личном дневнике.

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