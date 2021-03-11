В Северодвинске неизвестный взял человека в заложники

Полиция оцепила место в Северодвинске, где, по предварительным данным, произошел захват заложника, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе администрации Северодвинска, это произошло в районе магазина «Полярный» или в самом магазине.

«По району дана рекомендация образовательным учреждениям не выпускать детей на улицу, район оцеплен», — сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник, неизвестный с ружьем удерживает двух сотрудников компании микрозаймов.