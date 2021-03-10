В Петербурге неизвестный украл из банка 2,6 млн рублей

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный похитил почти 2,6 млн руб. из банка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 9 марта в банке, расположенном на Индустриальном проспекте. Мужчина вошел в помещение и, угрожая старшему кассиру предметом, похожим на гранату, потребовал выдать денежные средства.

Женщина передала злоумышленнику 2,588 млн руб., после чего он скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой в особо крупном размере». Подозреваемый в преступлении разыскивается полицией.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина напал на банк, чтобы помочь семье.