Инфекционист заявил, что cитуация с COVID-19 в РФ стабилизируется летом

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда в России начнет стабилизироваться ситуация с коронавирусом нового типа, передает РИА «Новости».

По его словам, это произойдет к лету.

Ранее Тимаков заявлял, что заболеваемость COVID-19 может увеличится в РФ в середине весны.

По последним данным, в России выявлено уже 4 333 029 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 3 922 246, скончалось 89 473 человека.