Полицейский задержан по подозрению в убийстве ребенка в Москве

Инспектор дорожно-патрульной службы задержан по подозрению в убийстве ребенка в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

По уголовному делу об убийстве был задержан отец ребенка, который оказался сотрудником правоохранительных органов, указано в сообщении. Ведомство отмечает, что на момент совершения преступления он предположительно находился в состоянии сильного опьянения.

В настоящее время по данному факту назначена служебная проверка, по ее результатам мужчину уволят из органов внутренних дел «по отрицательным основаниям», его привлекут к ответственности в установленном законом порядке, рассказали в МВД.

Ранее стало известно, что в подъезде жилого дома на юге Москвы мужчина убил своего сына. Ребенок получил черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью.