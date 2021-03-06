Источник оценил, сколько будут выгорать нефтепродукты после аварии в Оби

Нефтепродукты будут выгорать около 12 часов после прорыва трубопровода в Оби под Нижневартовском. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Ориентировочное время выгорания нефтепродуктов составляет 12 часов», — сказал собеседник.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что под Нижневартовском возник пожар на реке Обь, вероятно, из-за аварии на подводном нефтепроводе. Известно об одном пострадавшем.