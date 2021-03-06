В Москве рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Москвички прививаются от коронавируса нового типа немного чаще москвичей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

«В Москве масштабная вакцинация от COVID-19 началась 5 декабря прошлого года. Количество привившихся женщин и мужчин поделились почти поровну: 52% – это женщины, 48% – мужчины», – рассказали в ведомстве.

В депздраве также напомнили, что в Москве работают 100 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, кроме того прививку можно сделать в местах работы выездных бригад вакцинации и в частных медицинских организациях.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.