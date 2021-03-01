Врачей в РФ хотят освободить от наказания при случайной утере наркотических средств

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, который позволит медицинским работникам избежать наказания по уголовной статье за нарушение правил оборота наркотических средств, используемых в медицинских целях. Документ опубликован в думской электронной базе.

В примечании, которое предлагают добавить в ст. 228.2 УК России, указывается, что действие данной статьи «не распространяется на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда» интересам, охраняемым уголовным законом.

При этом факт утраты должна зафиксировать специальная комиссия в установленном профильными органами власти порядке.

В настоящее время максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы с потерей права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.