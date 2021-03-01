Появилось видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Управление Следственного комитета по Нижегородской области опубликовало видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью из четырех человек, а также кадры допроса подозреваемого. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
На видео снято, как подозреваемого в совершении преступления заводят в здание управления СК, а после его допрашивают.
Кроме того, обнародованы кадры работы криминалистов на месте происшествия, где с помощью ультрафиолета на полу и на вещах ищут кровь и друге биологические следы.
28 февраля тела пожилой пары, их невестки и ее пятилетнего сына были обнаружены в поселке Кудьма. По данному факту СК возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что еще два человека задержаны по подозрению в убийстве семьи под Нижним Новгородом.
close