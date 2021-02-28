В Приамурье с рельсов сошли 10 грузовых вагонов

На железной дороге в Амурской области с рельсов сошли десять грузовых вагонов с углем, в результате чего задерживаются четыре пассажирских поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сход случился на территории Сковородинского района области на перегоне Большая Омутная — Сгибеево Забайкальской железной дороги.

В ведомстве рассказали, что семь из десяти вагонов сошли с рельсов с опрокидыванием. «Нарушен габарит пути в обоих направлениях. В настоящее время происходит задержка в движении четырех пассажирских поездов дальнего следования», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал, угроза экологии отсутствует.