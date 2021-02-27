В Москве минувшая ночь стала самой теплой за зиму

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за эту зиму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Температура воздуха ночью составила +2,2°C. «Таким образом, это была самая теплая ночь за эту зиму», — добавил синоптик.

При этом к утру субботы похолодало и столбик термометра опускается до минусовых значений.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу ожидается до +1°С и сильная гололедица.