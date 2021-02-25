В Белоруссии внесли группу Nexta в список экстремистских материалов

Власти Белоруссии внесли группу Telegram-каналов Nexta в обновленный список экстремистских материалов. Перечень опубликован на сайте белорусского министерства информации.

В списке указаны «информационные каналы интернет мессенджера «Telegram»: «NEXTA» (в настоящее время – «HEXTA»); «NEXTA Live» (в настоящее время – «HEXTA Live»); «LUXTA».

Telegram-канал «Nexta Live» и его логотип были включены в белорусский список экстремистских материалов в соответствии с решением суда. Впоследствии создатели канала изменили логотип и переименовали канал в «Нехта Live».

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.

В Белоруссии Степан Путило и Роман Протасевич обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.