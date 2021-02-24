На столичной станции метро «Славянский бульвар» задержали мужчину с муляжом гранаты
Максимс Краюшкинс
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В Москве на станции метро «Славянский бульвар» задержали мужчину с муляжом гранаты. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.
«Граната оказалась муляжом, сейчас станция открыта», — говорится в сообщении.
В свою очередь столичный департамент транспорта сообщает, что поезда уже останавливаются на станции в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в Москве станция метро «Славянский бульвар» по требованию полиции временно была закрыта на вход и выход.
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