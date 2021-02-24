На столичной станции метро «Славянский бульвар» задержали мужчину с муляжом гранаты

В Москве на станции метро «Славянский бульвар» задержали мужчину с муляжом гранаты. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Граната оказалась муляжом, сейчас станция открыта», — говорится в сообщении.

В свою очередь столичный департамент транспорта сообщает, что поезда уже останавливаются на станции в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Москве станция метро «Славянский бульвар» по требованию полиции временно была закрыта на вход и выход.