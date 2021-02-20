Названа дата третьей фазы испытаний российской вакцины «КовиВак»

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Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Третья фаза клинических испытаний новой вакцины «КовиВак» начнется в апреле текущего года. Центр им. Чумакова РАН планирует проверить ее на группах риска, детях и пожилых людях, сообщил замгендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

«Сейчас мы будем смотреть действие этой вакцины и стараться допустить ее применение в отношении различных групп риска, возрастных категорий старше 60 и моложе 18, людей, страдающих какими-то хроническими заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми, онкологией, иммунными и так далее», — добавил Чернов.

Центр имени Чумакова планирует продавать свою вакцину за рубеж. Известно, что хранить препарат можно не более шести месяцев при температуре +2 до +8°C. При этом вакцину нельзя замораживать, как добавляет ТАСС.

О регистрации третьей российской вакцины от коронавируса — «КовиВак» — 20 февраля объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также сообщил, что в середине марта первые 120 тысяч доз «КовиВака» поступят в гражданский оборот.