Названа дата третьей фазы испытаний российской вакцины «КовиВак»

ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Третья фаза клинических испытаний новой вакцины «КовиВак» начнется в апреле текущего года. Центр им. Чумакова РАН планирует проверить ее на группах риска, детях и пожилых людях, сообщил замгендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

«Сейчас мы будем смотреть действие этой вакцины и стараться допустить ее применение в отношении различных групп риска, возрастных категорий старше 60 и моложе 18, людей, страдающих какими-то хроническими заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми, онкологией, иммунными и так далее», — добавил Чернов.

Центр имени Чумакова планирует продавать свою вакцину за рубеж. Известно, что хранить препарат можно не более шести месяцев при температуре +2 до +8°C. При этом вакцину нельзя замораживать, как добавляет ТАСС.

О регистрации третьей российской вакцины от коронавируса — «КовиВак» — 20 февраля объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также сообщил, что в середине марта первые 120 тысяч доз «КовиВака» поступят в гражданский оборот.