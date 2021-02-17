Суд в Грузии заочно арестовал главу крупной оппозиционной партии

Председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заочно отправлен в предварительное заключение. Такое решение вынес Тбилисский городской суд, сообщает Sputnik Грузия.

«Единое национальное движение» является второй по числу сторонников грузинской партией, указано в сообщении.

Сам Мелия следил за заседанием суда из офиса партии, там же собрались представители и сторонники других оппозиционных партий, за исключением «Альянса патриотов». Они обещают не позволить полиции арестовать председателя «Единого национального движения».

Мелия обвиняется в руководстве групповым насилием и участии в нем во время антироссийских беспорядков и штурма парламента Грузии в июне 2019 года.