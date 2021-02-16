При пожаре в торговых павильонах в Волгограде погибла женщина

В Волгограде на месте пожара в торговых павильонах обнаружено тело женщины. Об этом сообщает ТАСС.

В главном управлении МЧС по региону отметили, что погибшая была найдена при разборе завалов после тушения крупного возгорания.

Ведомство уточнило, что площадь пожара на Качинском рынке в городе составила 2 тыс. кв м.

Данные о других погибших и пострадавших не приводятся.

Ранее стало известно, что пожар в торговых рядах в Волгограде начался около 14.00.