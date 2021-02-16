В Рособрнадзоре назвали условие трансформации ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть трансформирован в случае, если изменятся внешние требования и запросы общества, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня ЕГЭ — это высокотехнологичный экзамен, обеспечивающий объективную и независимую оценку знаний обучающихся, получивший хорошие отзывы международных экспертов. Трансформацию ЕГЭ мы видим, только если изменятся внешние требования и запросы общества», – отметил Круглинский.

Он добавил, что экзамен регулярно совершенствуется и технологически развивается. Кроме того, ЕГЭ соответствует всем предъявляемым к нему требованиям, а также обеспечивает равные условия и возможности для всех участников.

Ранее Рособрнадзор сообщил даты проведения первых ЕГЭ.