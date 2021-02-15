Названы сроки проведения ВПР в школах в 2021 году
Катерина Медведева
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) в этом году пройдут с 15 марта по 21 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Рособрнадзора.
Уточняется, что у учащихся с 4-го по 8-й класс ВПР пройдет с 15 марта по 21 мая в штатном режиме.
Для учеников 10-х и 11-х классов контрольные пройдут с 1 по 26 марта в режиме апробации.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ВПР могут перенести при ухудшении эпидситуации в стране.
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