Названы сроки проведения ВПР в школах в 2021 году

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в этом году пройдут с 15 марта по 21 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Рособрнадзора.

Уточняется, что у учащихся с 4-го по 8-й класс ВПР пройдет с 15 марта по 21 мая в штатном режиме.

Для учеников 10-х и 11-х классов контрольные пройдут с 1 по 26 марта в режиме апробации.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ВПР могут перенести при ухудшении эпидситуации в стране.