В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 90 рейсов
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В аэропортах Москвы задержаны и отменены 92 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
По состоянию на 10.20 мск в Шереметьево задерживаются 5 рейсов, еще один отменен.
Во Внуково 12 вылетов задержаны, отменен также один.
Самая сложная ситуация в Домодедово. Там задерживаются 68 рейсов, один отменили.
Сбои в расписании связаны с погодными условиями в столице. Из-за сильного снегопада, прошедшего 13 февраля, в городе образовались задержки общественного транспорта и пробки. В Домодедово предупредили о корректировках времени вылетов из-за снегопада.
close