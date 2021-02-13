В Екатеринбурге пропал журналист «Крик ТВ» Алексей Кузнецов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора телеканала Евгения Губко.

По его словам, Кузнецов вышел из офиса в 0.43, поскольку работал ночью. Все его вещи остались в офисе.

«Вышел, по камерам сегодня смотрим, он в мертвую зону вошел, и никто больше его не видел», — сказал Губко.

Директор телеканала добавил, что в ближайшее время напишет заявление в полицию. Кузнецов работает на телеканале около четырех месяцев и освещает темы, связанные с ФСИН.