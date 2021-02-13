Биолог предсказала рост заболеваемости COVID-19 в России

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова утверждает, что с началом оттепели в России начнется подъем заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В России заболеваемость пошла на спад, но боюсь, что это временное явление. Как только погода изменится, все может пойти обратно… Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится», — сказала Баранова.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили появление менее чувствительных к вакцинам штаммов COVID-19.