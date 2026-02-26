Размер шрифта
В Белогорске Амурской области вводят режим ЧС

В приамурском Белогорске из-за снегопада введут режим чрезвычайной ситуации
Kelly Marken/Shutterstock/FOTODOM

Из-за сильного снегопада в городе Белогорске Амурской области будет введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В течение дня в Белогорске выпала двухмесячная норма осадков. Глубокий снег, метель и шквалистый ветер вызвали перебои в автобусном сообщении. Часть школьников отправили на дистанционное обучение, для остальных ввели свободное посещение.

В материале отмечается, что грейдеры не выдержали уборки улиц в таких сложных условиях и сломались. Сейчас их ремонтируют. К началу зимы городские власти планировали приобрести новую технику, но для этого не хватило средств. Поэтому город обратился за помощью к частникам.

22 февраля начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил, что рекордно снежная зима в России спровоцирована глобальным потеплением.

Ранее синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные снегопады.

 
