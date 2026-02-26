Юрист предупредил, что грозит за оскорбления в соцсетях в 2026 году

Юрист Каленский: оскорбление в чате наказывается серьезнее, чем в личной переписке

Сегодня все чаще фиксируются случаи унижения чести и достоинства граждан, выраженные в неприличной форме, которая противоречит общепринятым моральным нормам. Особенно распространены такие инциденты в интернет-пространстве и мессенджерах. Юридически подобные действия квалифицируются как оскорбление.

Об этом «Газете.Ru» рассказал Павел Каленский — кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС и КубГАУ, заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России, председатель комитета по науке и образованию.

Российское законодательство предусматривает четыре вида ответственности за оскорбление: административную, дисциплинарную, гражданско-правовую и уголовную.

Основным нормативным актом является статья 5.61 КоАП РФ. Величина штрафа зависит от статуса нарушителя. Для физических лиц — от 3000 до 5000 рублей, для должностных — до 50 000 рублей, юридических — до 200 000 рублей.

«Намного строже наказываются оскорбления, совершенные в публичных выступлениях или СМИ, в мессенджерах и социальных сетях, а также в отношении нескольких человек одновременно, либо государственными или муниципальными служащими», — объяснил он.

В таких случаях санкции возрастают: граждане уплачивают до 10 000 рублей, должностные лица — до 100 000 рублей или подвергаются дисквалификации сроком до года, юридические лица — до 700 000 рублей.

«Хочу обратить ваше внимание на важный момент: оскорбление в социальной сети или групповом чате влечет более серьезное наказание по сравнению с личной перепиской», — заявил юрист.

Для представителей власти при повторном нарушении предусмотрены еще более жесткие меры. Отдельная ответственность наступает за бездействие — непринятие мер по предотвращению распространения оскорблений в публичных произведениях, СМИ, мессенджерах и интернете.

«Для инициирования административного производства пострадавшему необходимо в течение 90 дней с момента оскорбления подать заявление прокурору по месту проживания. Только прокуратура уполномочена возбуждать подобные дела», — подчеркнул он.

Наиболее серьезные последствия предусмотрены за оскорбление участников судебного процесса. Виновному грозит уже уголовная ответственность — штраф, обязательные работы, арест продолжительностью до 4 месяцев и, как следствие, судимость.

«Я рекомендую подтверждать факт оскорбления несколькими способами: свидетельскими показаниями, скриншотами переписки (при необходимости, нотариальное заверение), аудиозаписями, видеоматериалами с камер наблюдения. При неоднозначных формулировках может быть проведена лингвистическая экспертиза», — заметил юрист.

Потерпевший вправе подать исковое заявление в суд с требованием о компенсации морального вреда (статьи 151, 1100 ГК РФ). Размер компенсации определяется судом с учетом степени причиненных нравственных страданий. Наиболее убедительными доказательствами станут постановление о привлечении нарушителя к административной или уголовной ответственности и материалы соответствующих производств.

«Также хочу напомнить, что оскорбление на рабочем месте или в служебной обстановке, равно как и факт привлечения к административной или уголовной ответственности за подобные действия, может повлечь дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения», — добавил он.

