Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Рубио рассказал о фокусе США на трехсторонних ядерных переговорах

Рубио: договор по ядерному оружию должен включать США, Россию и Китай
Liesa Johannssen/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что любой договор по ядерному оружию должен включать Соединенные Штаты, Россию и Китай. Его слова приводит RT.

«Чтобы любое соглашение по ядерной программе в XXI веке было легитимным, в нем должны участвовать эти три страны», — сказал он.

24 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о переговорах России и США в Женеве о контроле над ядерными вооружениями.

До этого агентство Reuters, ссылаясь на представителя американского Госдепартамента, сообщило, что в Женеве представители США провели встречу с делегацией из РФ, положив начало консультациям о создании возможного многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между РФ и США истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений.

Ранее в США рассказали о ядерных испытаниях России и Китая.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!