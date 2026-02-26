Рубио рассказал о фокусе США на трехсторонних ядерных переговорах

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что любой договор по ядерному оружию должен включать Соединенные Штаты, Россию и Китай. Его слова приводит RT.

«Чтобы любое соглашение по ядерной программе в XXI веке было легитимным, в нем должны участвовать эти три страны», — сказал он.

24 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о переговорах России и США в Женеве о контроле над ядерными вооружениями.

До этого агентство Reuters, ссылаясь на представителя американского Госдепартамента, сообщило, что в Женеве представители США провели встречу с делегацией из РФ, положив начало консультациям о создании возможного многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между РФ и США истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений.

Ранее в США рассказали о ядерных испытаниях России и Китая.